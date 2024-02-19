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Киркоров прилично оделся для эфира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Филипп Киркоров появился на экране НТВ в пятом сезоне шоу «Маска», впервые за долгое время артист выбрал не эпатажный наряд, а строгий костюм.

Киркоров возглавил жюри в пятом сезоне «Маски», премьерный выпуск показали в воскресенье, 18 февраля.

Поп-король вместо кричащего наряда выбрал достаточно простой и строгий образ: белая рубашка, темные галстук и костюм.

В составе жюри «Маски 5», кроме Киркорова, Регина Тодоренко, Тимур Родригес, Валерия и Дима Билан.

В новом сезоне выступят 14 участников: Матрешка, Кот, Змей Горыныч, Горилла, Енот, Арлекин, Перец, Кактус, Щенок, Водяной, Кукуруза, Бабочка, Акула, Мотылек.

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Культгид #Шоу-бизнес #Мир ТВ
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