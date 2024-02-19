«Лед 3» уверенно возглавил кинопрокат с кассой в полмиллиарда

Романтический фильм «Лед 3» с Александром Петровым в главной роли вышел в прокат в среду, 14 февраля, и собрал более полмиллиарда рублей, обогнав предыдущего лидера «Мастера и Маргариту».

«Лед 3» стартовал в прокате с отметки в 527,7 миллиона рублей. Это один из самых крупных показателей старта.

Фильм «Мастер и Маргарита» за четвертую неделю проката собрал чуть больше 200 миллионов рублей. Всего в копилке картины почти 1,8 миллиарда.

В топ-5 попал фильм «Мадам Паутина», который в России и Белоруссии не показывали. В странах СНГ лента собрала 42 миллиона.