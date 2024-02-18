Новая система оценки качества образования заработает в России

Государственная система оценки качества образования начнет работать с 1 сентября, соответствующее постановление утвердило правительство РФ, сообщает пресс-служба кабмина.

«С 1 сентября 2024 года Федеральная информационная система оценки качества образования начнет функционировать в статусе государственной информационной системы. Постановление о правилах её формирования и ведения подписано», — говорится в сообщении.

Получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования.

Такое результат обеспечат за счет современных технологий, используемых в системе, возможности интеграции результатов различных оценочных процедур, а также доступности информации и аналитических материалов.