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Новая система оценки качества образования заработает в России

Источник:
Sibnet.ru
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Государственная система оценки качества образования начнет работать с 1 сентября, соответствующее постановление утвердило правительство РФ, сообщает пресс-служба кабмина.

«С 1 сентября 2024 года Федеральная информационная система оценки качества образования начнет функционировать в статусе государственной информационной системы. Постановление о правилах её формирования и ведения подписано», — говорится в сообщении.

Получение статуса государственной информационной системы позволит использовать единые подходы к организации и проведению процедур оценки качества образования, анализу их результатов и подготовке рекомендаций по повышению качества образования.

Такое результат обеспечат за счет современных технологий, используемых в системе, возможности интеграции результатов различных оценочных процедур, а также доступности информации и аналитических материалов.

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Топ комментариев

Antichrist1688

Молодцы партизаны. Спасли много жизней с обоих сторон. Хотя кого я обманываю главное в наших военных...

Asd10

Значит пригорает. Это хорошо. 😊

GammiPluh

Все еще не дошло что они впрягаются не за Украину, а просто против России? Всем плевать что с Украиной...

Kukuh88

Надо им за Маккейна и за королеву предъявить)