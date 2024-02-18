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«Сибирь» официально лишилась места в плей‑офф

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» не будет играть в плей-офф чемпионата КХЛ в сезоне 2023/2024, команде уже не удастся набрать достаточное количество очков, чтобы обогнать ближайших соперников.

В воскресенье, 18 февраля, хабаровский «Амур» обыграл казахстанский «Барыс», лишив «Сибирь» добраться до восьмой строчки турнирной таблицы. Даже если новосибирцы одержат победы во всех оставшихся матчах, в зону плей-офф им уже не подняться.

Противоречивый сезон

Сезоне 2023/2024 для «Сибири» был противоречивым. С одной стороны, команда переехала на новую арену, где вместо 7,5 тысячи болельщиков вмещается более 10,5 тысячи. Почти на всех матчах была полная заполняемость арены.

С другой стороны, сезон был сложный в плане перестройки и травм. Изначально руководство клуба хотело перестроиться на новый стиль — атакующий хоккей. Для этого главным тренером назначили канадца Дэвида Немировски. Но после череды поражений его отправили в отставку. Его место занял Сергей Кривокрасов в качестве исполняющего обязанности.

Под конец сезона новосибирцы имели хорошие шансы на выход в плей-офф, но в январе комиссия КХЛ лишила «Сибирь» четырех очков за нарушение регламента. Хоккейный клуб нарушил правило о легионерах, выпуская на лед Федора Гордеева, русского хоккеиста с канадским гражданством.

После отобранных очков «Сибирь» заметно «подкосило». Команда потерпела несколько крупных поражений, чем загнала себя в сложную ситуацию из которых не сумела выбраться даже при том, что последние матчи собралась и одерживала уверенные победы.

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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