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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр», сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска взяли под контроль территорию площадью 31,75 квадратных километра, отмечается в сообщении. Сейчас проводится окончательная зачистка Авдеевки от украинских военнослужащих, засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Утверждается, что войска группировки «Центр» продолжают наступление. Путин поздравил российских военных «с важной победой, с таким успехом», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«За отличные боевые действия объявляю благодарность всем руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за Авдеевку. Вечная слава героям, павшим в боях при решении задач специальной военной операции!», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

В боях за Авдеевку отличились 30-я отдельная мотострелковая бригада 2-й армии; 35-я, 55-я, 74-я отдельные бригады 41-й армии; 1-я, 9-я, 114-я мотострелковые бригады, 1454-й мотострелковый полк, 10-й танковый полк 1-го армейского корпуса; 6-й, 80-й, 239-й танковые полки 90-й танковой дивизии.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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