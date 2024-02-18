Простой тест выявит признаки всех психических расстройств

Российские ученые совместно с немецкими и китайскими коллегами создали биохимический тест для диагностики любых психических расстройств.

Авторы использовали в основе разработки анализ липидного состава крови. Его определенные изменения можно считать универсальные подписью психических расстройств. Точность выявления признаков заболеваний по итогам испытаний составила 95%.

Ученые отмечают, что шизофрения, депрессия и другие психические заболевания характеризуются изменениями работы мозга, которые можно наблюдать на разных уровнях, в том числе по изменениям работы белков и активности генов.

В ходе эксперимента тест прошли более 1 тысячи добровольцев без диагностированных расстройств. Некоторые из них, получив тревожные результаты анализа крови, обратились к психиатру, в результате чего была выявлена серьезная депрессивная симптоматика.