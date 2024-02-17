США передали Эстонии конфискованные российские деньги

Соединенные Штаты передали Эстонии почти полмиллиона долларов из конфискованных российских средств на оказание помощи Украине, сообщает пресс-служба Минюста США.

Средства были конфискованы в рамках дела о контрабанде товаров двойного назначения в Россию весной 2023 года. Отмечается, что это первый подобный случай, когда Вашингтон передает средства иностранному государству «с явной целью оказания помощи Украине».

Средства переводятся в Эстонию в связи с тем, что «нынешние обстоятельства не допускают прямого перевода на Украину». Впоследствии Таллин использует эти деньги для ускорения ремонтных работ на энергетической инфраструктуре Украины.

Якобы контрабанда двойного названия была перехвачена американскими властями в Риге перед его отправкой в Россию. Латвийская корпорация закупила оборудование в США, после чего собиралась передать российскому заказчику.

Власти США считают, что оборудование могло использоваться в оборонной сфере, включая сектор распространения ядерного оружия. Для экспорта и реэкспорта подобных технологий необходима специальная лицензия.