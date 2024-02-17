НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США передали Эстонии конфискованные российские деньги

Источник:
Sibnet.ru
263 3

Соединенные Штаты передали Эстонии почти полмиллиона долларов из конфискованных российских средств на оказание помощи Украине, сообщает пресс-служба Минюста США.

Средства были конфискованы в рамках дела о контрабанде товаров двойного назначения в Россию весной 2023 года. Отмечается, что это первый подобный случай, когда Вашингтон передает средства иностранному государству «с явной целью оказания помощи Украине».

Средства переводятся в Эстонию в связи с тем, что «нынешние обстоятельства не допускают прямого перевода на Украину». Впоследствии Таллин использует эти деньги для ускорения ремонтных работ на энергетической инфраструктуре Украины.

Якобы контрабанда двойного названия была перехвачена американскими властями в Риге перед его отправкой в Россию. Латвийская корпорация закупила оборудование в США, после чего собиралась передать российскому заказчику.

Власти США считают, что оборудование могло использоваться в оборонной сфере, включая сектор распространения ядерного оружия. Для экспорта и реэкспорта подобных технологий необходима специальная лицензия.

Еще по теме
Китай оценил смерть Навального
Зеленский объяснил сдачу Авдеевки
Байден пригрозил новыми санкциями за смерть Навального
Медведев предупредил Илона Маска «об охоте»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Раскрыто состояние Навального незадолго до смерти
Байден грозил Путину последствиями за смерть Навального
Путин и соперники на выборах президента. ИНФОГРАФИКА
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Красавцы наши защитники! Выбили нациков с Авдеевки

GammiPluh

Ага, драпать полями в проход шириной 1.5 км, под ударами арты и дронов... исключительно выверенное решение

GammiPluh

на поле боя не математикой воюют, а солдатами, и чем аккуратнее тем больше их живых будет после победы

Alhazred

Ну вот и главный "знаток" подтянулся))) Ты там лично рекогносцировку проводил? Или как всегда транслируешь...