Раскрыты последствия применения Россией космического оружия

Разрабатываемое Россией космическое оружие в случае применения создаст электромагнитную волну, которая выведет из строя спутники на орбите, пишет телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомое с разведданными США о разработке соответствующих комплексов.

При этом разведка США была недовольна разглашением этих данных, поскольку источник был сверхсекретным, отмечается в материале. Сейчас Центральное разведывательное управление пытается понять, как сохранить доступ к этим данным.

Один из источников CNN утверждает, что концепция этого оружия «восходит к концу холодной войны». По его словам, опасность нахождения такого устройства на орбите состоит в том, что оно может сделать некоторые орбиты «непригодными для использования».

15 февраля чиновники Белого дома провели в Капитолии закрытый брифинг с конгрессменами, на котором обсуждались планы России разработать космическое оружие. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию «уловкой» американских властей.