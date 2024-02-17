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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ возобновит выпуск модели Lada Granta Cross

Источник:
Avtograd News
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АвтоВАЗ в апреле 2024 года возобновят выпуск модели Lada Granta Cross, передает инсайдерский паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что на встрече с трудовым коллективом руководство холдинга проинформировало о возобновление выпуска автомобиля Granta Cross в кузове «Универсал». Старт серийного выпуска намечен на апрель.

АвтоВАЗ приостановил производство универсалов Lada Granta Cross 8 декабря 2023 года. Такое решение приняли из-за дефицита комплектующих, возникшем на фоне разрыва логистических цепочек.

От стандартной Lada Granta автомобиль Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также шинами, которые подходят для езды по пересеченной местности.

Тема: Русские машины
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Авто #Автопром #Авторынок
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Топ комментариев

GammiPluh

Красавцы наши защитники! Выбили нациков с Авдеевки

GammiPluh

на поле боя не математикой воюют, а солдатами, и чем аккуратнее тем больше их живых будет после победы

Alhazred

Ну вот и главный "знаток" подтянулся))) Ты там лично рекогносцировку проводил? Или как всегда транслируешь...

GammiPluh

Ага, драпать полями в проход шириной 1.5 км, под ударами арты и дронов... исключительно выверенное решение