Байден пригрозил новыми санкциями за смерть Навального

Президент США Джо Байден выступил с речью в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Американский лидер возложил ответственность за произошедшее на российские власти и заявил, что США рассматривают ужесточение санкций против России.

«Он мужественно противостоял коррупции, насилию и всем плохим деяниям, совершаемым правительством Путина», — сказал Байден, отметив при этом, что точных данных о произошедшем с Навальным нет.

В 2021 году Байден заявлял о «разрушительных последствиях» для России в случае смерти Алексея Навального. Сейчас американский президент заявил, что правительство США «рассматривает целый ряд вариантов».

«Он вернулся в Россию, зная, что его, скорее всего, посадят в тюрьму или, возможно, убьют, если он продолжит свою работу. Но он все равно сделал это. Потому что он так глубоко верил в свою страну, в Россию», — подчеркнул Байден.

Алексею Навальному 16 февраля стало плохо после прогулки в колонии, он потерял сознание. Медики пытались реанимировать политика, однако были вынуждены констатировать смерть.