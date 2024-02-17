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Дочь Кадырова наградили медалью

Источник:
Sibnet.ru
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Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова получила медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики», сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Адам Делимханов.

Парламентарий поздравил Кадырову с вручением медали и отметил, что дочь главы республики «демонстрирует высокий профессионализм, находчивость и креативность, находя самые оптимальные решения для любых задач».

Ранее в феврале Хадижат Кадырова была назначена на должность первого заместителя руководителя администрации Чечни по взаимодействию с социальным блоком. В том же месяце старшую дочь главы Чечни Айшат наградили орденом Донецкой народной республики.

Медаль «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики» изготавливается из золота 750-й пробы. Колодки медалей в виде флага республики инструктированы 18 бриллиантами, 36 рубинами и 54 изумрудами.

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Политика #Россия
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