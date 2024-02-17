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Медведев предупредил Илона Маска «об охоте»

Источник:
Sibnet.ru
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Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев поучаствовал в дискуссии, развернувшейся в социальной сети X между американскими бизнесменами Илоном Маском и Дэвидом Саксом.

Сакс написал, что счастлив жить в США, где у него есть свобода слова и свобода от политических преследований, признав при этом ежедневные попытки «режима демократов» подорвать эти права.

Маск в ответ заметил, что общественность до сих пор не понимает даже крошечной доли власти цензуры государства. По словам Маска, его компании и сам бизнесмен подверглись беспощадной атаке, когда цензура исчезла из X.

«Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?», — задался вопросом Маск. В ответ Медведев со своего англоязычного аккаунта в социальной сети предупредил американского миллиардера: «Они только начали свою охоту, Илон».

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Политика #Мир #Россия
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Alhazred

"А что, Динамо бежит?" (с) Давно за бугор то умотал, борец за народное счастье? )))

GammiPluh

Красавцы наши защитники! Выбили нациков с Авдеевки

corrector

прям потеря потерь.. МИ- 6 завтра приспустит свою британскую тряпку, или что там у них..

Alhazred

"Какие ваши доказательства? " (с) Или так, лишь бы сболтнуть?