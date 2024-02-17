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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинские войска покинут Авдеевку

Источник:
Sibnet.ru
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. По его словам, решение принято после оценки оперативной обстановки.

«Во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне не более выгодных рубежах», — написал Сырский на своей странице в соцсети.

Вывод войск из Авдеевки ранее стал одной из причин разногласий президента Владимира Зеленского с Валерием Залужным, который до начала февраля был главнокомандующим ВСУ. Залужный хотел вывести из города военных еще несколько недель назад.

Сырский после вступления в должность главкома заявлял о крайне сложной ситуации на авдеевском направлении. Авдеевка — один из самых мощных укрепрайонов ВСУ на территории Донбасса.

Тема: Военная операция на Украине
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