Украинские войска покинут Авдеевку

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. По его словам, решение принято после оценки оперативной обстановки.

«Во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне не более выгодных рубежах», — написал Сырский на своей странице в соцсети.

Вывод войск из Авдеевки ранее стал одной из причин разногласий президента Владимира Зеленского с Валерием Залужным, который до начала февраля был главнокомандующим ВСУ. Залужный хотел вывести из города военных еще несколько недель назад.

Сырский после вступления в должность главкома заявлял о крайне сложной ситуации на авдеевском направлении. Авдеевка — один из самых мощных укрепрайонов ВСУ на территории Донбасса.