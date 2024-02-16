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Запад обвинил в смерти Навального российские власти

Источник:
РБК
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Западные политики прокомментировали смерть оппозиционера Алексея Навального, большинство возложили ответственность за произошедшее на российские власти.

«ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в сети X.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич также обвинил Кремль в смерти оппозиционера. С такой же позицией выступил президент Украины Владимир Зеленский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия должна разобраться в смерти Навального.

«Я глубоко опечален и обеспокоен приходящими из России сообщениями о смерти Алексея Навального. Все обстоятельства необходимо выяснить. К России есть серьезные вопросы, на которые нужно ответить», — сказал Столтенберг.

Представитель МИД России Мария Захарова посчитала быструю реакцию европейских политиков саморазоблачительной. «Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», — написала она в своем телеграм-канале.

Навальный умер 16 февраля — оппозиционеру стало плохо во время прогулки, после чего он потерял сознание. Несмотря на быстрый приезд медиков и попытки реанимировать его, Навальному через час после приступа констатировали смерть.

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Топ комментариев

Alhazred

"А что, Динамо бежит?" (с) Давно за бугор то умотал, борец за народное счастье? )))

Danilon

Новости из мира душевнобольных.

Alhazred

Ну да, личная трусость она такая)))

corrector

тромбы они такие.. независимо от их владельца..