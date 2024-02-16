Запад обвинил в смерти Навального российские власти

Западные политики прокомментировали смерть оппозиционера Алексея Навального, большинство возложили ответственность за произошедшее на российские власти.

«ЕС возлагает на российский режим единоличную ответственность за эту трагическую смерть», — написал глава Евросовета Шарль Мишель в сети X.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич также обвинил Кремль в смерти оппозиционера. С такой же позицией выступил президент Украины Владимир Зеленский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Россия должна разобраться в смерти Навального.

«Я глубоко опечален и обеспокоен приходящими из России сообщениями о смерти Алексея Навального. Все обстоятельства необходимо выяснить. К России есть серьезные вопросы, на которые нужно ответить», — сказал Столтенберг.

Представитель МИД России Мария Захарова посчитала быструю реакцию европейских политиков саморазоблачительной. «Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», — написала она в своем телеграм-канале.

Навальный умер 16 февраля — оппозиционеру стало плохо во время прогулки, после чего он потерял сознание. Несмотря на быстрый приезд медиков и попытки реанимировать его, Навальному через час после приступа констатировали смерть.