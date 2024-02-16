Как просто приготовить идеальные блины

Приготовление идеальных блинов упростит применение важного лайфхака — использование оливкового масла вместо традиционного сливочного, такой совет дали американские ученые.

Растительное масло имеет более низкую температуру дымления, чем сливочное, поэтому может разогреваться, не пригорая. Также оно легче растекается по сковороде, что обеспечивает лучшую передачу тепла от нагретой поверхности к тесту, пишет Daily Mail.

Для расчета пропорций теста для выпечки нужно разделить количество молока в миллилитрах на массу муки в граммах и умножить на сто. При более низком соотношении ингредиентов тесто получается более густым, при более высоком — жидким, а блины — плоскими.

Чрезмерное перемешивание получившейся массы может привести к жесткой текстуре блинов, поэтому не стоит стремиться избавиться от всех комочков. Чтобы блинчики получились более тонкими, нужно дать тесту постоять 10-15 минут после взбивания.

Также не стоит слишком сильно размешивать тесто и помещать его в центр сковороды при жарке. При распределении теста таким методом оно может быстро застыть, в результате чего блин получится неравномерным по толщине.

При заливке теста на край сковороды нужно резко наклонить ее в противоположном направлении. Благодаря этому тесто быстро и единовременно распределится по всей ее поверхности.