НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Как просто приготовить идеальные блины

Источник:
Sibnet.ru
224 0

Приготовление идеальных блинов упростит применение важного лайфхака — использование оливкового масла вместо традиционного сливочного, такой совет дали американские ученые.

Растительное масло имеет более низкую температуру дымления, чем сливочное, поэтому может разогреваться, не пригорая. Также оно легче растекается по сковороде, что обеспечивает лучшую передачу тепла от нагретой поверхности к тесту, пишет Daily Mail.

Для расчета пропорций теста для выпечки нужно разделить количество молока в миллилитрах на массу муки в граммах и умножить на сто. При более низком соотношении ингредиентов тесто получается более густым, при более высоком — жидким, а блины — плоскими.

Чрезмерное перемешивание получившейся массы может привести к жесткой текстуре блинов, поэтому не стоит стремиться избавиться от всех комочков. Чтобы блинчики получились более тонкими, нужно дать тесту постоять 10-15 минут после взбивания.

Также не стоит слишком сильно размешивать тесто и помещать его в центр сковороды при жарке. При распределении теста таким методом оно может быстро застыть, в результате чего блин получится неравномерным по толщине.

При заливке теста на край сковороды нужно резко наклонить ее в противоположном направлении. Благодаря этому тесто быстро и единовременно распределится по всей ее поверхности.

Еще по теме
Названа самая популярная пицца россиян
Врач предупредила об опасности употребления кефира на ночь
Врач указала на отличие реального голода от психологического
Врач предупредила о «бесполезности» пакетированных соков
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Байден грозил Путину последствиями за смерть Навального
Обсуждение (0)
Картина дня
Умер оппозиционер Алексей Навальный
Зеленский признал критическое преимущество России
Бригада ВСУ в Авдеевке попала в окружение
Банк России сохранил ключевую ставку
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Alhazred

"А что, Динамо бежит?" (с) Давно за бугор то умотал, борец за народное счастье? )))

Danilon

Новости из мира душевнобольных.

Alhazred

Ну да, личная трусость она такая)))

corrector

тромбы они такие.. независимо от их владельца..