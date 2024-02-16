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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Бригада ВСУ в Авдеевке попала в окружение

Источник:
Sibnet.ru
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Отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами оказалась в полном окружении, украинские военные называют ситуацию критической.

Замкомандира подразделения Родион Кудряшов рассказал украинскому изданию «Страна», что у частей его бригады «есть окружение на 360 градусов, местами на 180». Штурмовая бригада находится в населенном пункте 12 дней.

Командование ВСУ срочно передислоцировало третью штурмовую бригаду в Авдеевку для усиления украинских войск. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Президент Владимир Путин называл данное направление одним из ключевых для российских войск.

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Топ комментариев

Alhazred

"А что, Динамо бежит?" (с) Давно за бугор то умотал, борец за народное счастье? )))

Danilon

Новости из мира душевнобольных.

Alhazred

Ну да, личная трусость она такая)))

corrector

тромбы они такие.. независимо от их владельца..