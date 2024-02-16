Отправленная в Авдеевку третья штурмовая бригада ВСУ местами оказалась в полном окружении, украинские военные называют ситуацию критической.

Замкомандира подразделения Родион Кудряшов рассказал украинскому изданию «Страна», что у частей его бригады «есть окружение на 360 градусов, местами на 180». Штурмовая бригада находится в населенном пункте 12 дней.

Командование ВСУ срочно передислоцировало третью штурмовую бригаду в Авдеевку для усиления украинских войск. Представитель Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что ситуация в Авдеевке носит для ВСУ критический характер.

Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской армией в мощный укрепрайон. Президент Владимир Путин называл данное направление одним из ключевых для российских войск.