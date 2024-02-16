Зеленский признал критическое преимущество России

Преимущество России в артиллерии и других видах оружия стало критическим, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Ключевой вопрос — ситуация на фронте, в частности, критическое преимущество России в артиллерии и других видах оружия», — сказал Зеленский.

Он также обратил внимание на значительное уменьшение военной помощи Украине от стран Запада в последние месяцы. В ответ Шольц пообещал, что Германия потратит в этом году на поддержку Киева 15 миллиардов евро.

Зеленский находится в Берлине с рабочим визитом. Из германской столицы он отправится в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.