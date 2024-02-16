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Зеленский признал критическое преимущество России

Источник:
РИА Новости
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Преимущество России в артиллерии и других видах оружия стало критическим, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Ключевой вопрос — ситуация на фронте, в частности, критическое преимущество России в артиллерии и других видах оружия», — сказал Зеленский.

Он также обратил внимание на значительное уменьшение военной помощи Украине от стран Запада в последние месяцы. В ответ Шольц пообещал, что Германия потратит в этом году на поддержку Киева 15 миллиардов евро.

Зеленский находится в Берлине с рабочим визитом. Из германской столицы он отправится в Париж, где проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Политика #Мир #Армия #Оружие
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Топ комментариев

Alhazred

"А что, Динамо бежит?" (с) Давно за бугор то умотал, борец за народное счастье? )))

Danilon

Новости из мира душевнобольных.

Alhazred

Ну да, личная трусость она такая)))

corrector

тромбы они такие.. независимо от их владельца..