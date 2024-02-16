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Банк России сохранил ключевую ставку

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России на первом заседании в 2024 году сохранил ключевую ставку на уровне 16%, следует из сообщения на официальном сайте регулятора.

«Текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг», — отмечается в сообщении.

В связи с этим судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно, подчеркивает регулятор. Поэтому Банк России продолжит проводить текущую денежно-кредитную политику.

Регулятор указал, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Главная цифра: что такое ключевая ставка Центробанка

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