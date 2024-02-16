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Путину доложили о смерти Навального

Источник:
ТАСС
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Президенту России Владимиру Путину доложили о смерти оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потеряв сознание. Причины смерти устанавливаются. По предварительным данным, у Навального оторвался тромб, медики не смогли помочь ему.

Политик отбывал наказание в колонии «Полярный волк» в поселке Харп, куда его перевели из Владимирской области. Навального 4 августа прошлого года приговорили к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

ФСИН России направил в колонию «Полярный волк» комиссию из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата.

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