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ЕС решил поставить Украине оружие для ударов «по сердцу России»

Источник:
ТАСС
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ЕС рассматривает план по поставке Киеву дальнобойных вооружений, которые достали бы до «сердца России», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«По нашим данным, европейская внешнеполитическая служба составила рекомендации для Украины, которые исходят из того, что теми методами, которыми Украина воюет, победить не получится, и Украина проиграет», — цитирует ТАСС Лаврова.

Поэтому, как сказала глава МИД России, ЕС делает ставку на передачу Украине «еще более дальнобойных вооружений, чтобы они доставали до сердца России, как Евросоюз это описывает, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа».

«Это разве не прямое участие в войне? Конечно», — сказал Лавров.

По его словам, «западные инструкторы следят за тем, как осуществляется планирование Генеральным штабом Украины, помогают наводить на цели, мы в этом уже на 100% уверены», — подчеркнул министр.

«В войне главное — стратегии, а стратегии не в Киеве находятся, а далеко», — отметил глава МИД России.

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Топ комментариев

Asd10

Правильно. НИ одно. Не будет. Это ты, безграмотный, по Фрейду облажался.

HAAN27

Украина вся как кукла, продалась!!!

alex.nska

ослепитель,курнул да вроде не навоз,кентуха дунул паровоз.

Невезучий

Вот так и появляются в списке Миротворца.