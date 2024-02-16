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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ не хватает запчастей для танков Leopard

Источник:
ТАСС
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с дефицитом запасных частей для немецких танков Leopard, заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко.

«Подтверждаем информацию о недостаточном количестве запасных частей для танков Leopard 1 и Leopard 2 по всем номенклатурам», — приводит ТАСС заявление Артамощенко.

По его словам, около 70% военной техники, переданной США и Швецией, поставляется с запчастями, из Великобритании — около 40%". Поставки с запчастями из других стран-партнеров «составляют крайне незначительную часть» — до 10%. «Военная техника из таких стран, как Польша и Словения, вообще не снабжается запчастями», — констатировал Артамощенко.

«Основное внимание должно быть направлено на организацию увеличения поставок запчастей для обслуживания и ремонта танков Leopard», — сказал Артамощенко, добавив, что вопрос предоставления запчастей постоянно поднимается Киевом на всех уровнях.

В Минобороны ФРГ заявили, что постоянно снабжают Украину запчастями. «Запасы поставляемых боеприпасов и запасных частей постоянно пополняются в пределах соответствующих мощностей», — заявили в ведомстве.

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