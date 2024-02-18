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Россияне стали чаще оплачивать покупки частями

Источник:
«Российская газета»
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Российский рынок BNPL-сервисов, предлагающих клиентам оплатить товары частями, вырос в несколько раз, и продолжает активно развиваться, рассказали участники рынка.

Руководитель «Долями» Дмитрий Серегин, в 2023 году клиенты с помощью сервиса совершили покупок на более чем 40 миллиардов рублей. За год показатель вырос в 4,4 раза, число партнеров, как и пользователей, тоже кратно увеличилось, приводит «Российская газета» его слова.

В пресс-службе «Яндекса», предлагающего сервис «Сплит», также отметили, что рынок BNPL еще находится на раннем этапе развития.

Сервисы оплаты BNPL (buy now, pay later — покупай сейчас, плати потом) в России появились относительно недавно — в период пандемии. Это привычный для многих стран инструмент. Но на его долю в России  приходится небольшой процент покупок в интернете — более 1%.

Ключевые игроки на рынке BNPL — крупные банки и ИТ-компании. Помимо сервисов «Долями» от Тинькофф-банка и «Сплит» от «Яндекса» существуют и другие: например, «Плати частями» от Сбербанка и «Подели» от Альфа-банка.

Суть сервиса проста — цена товара делится на части, как правило, четыре, выплачивать которые нужно каждые две недели. Клиент, по сути, занимает, но не оформляет кредит и не предоставляет паспортные данные

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Экономика #Торговля #Деньги
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