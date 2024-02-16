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Белый дом посоветовал Путину не вмешиваться в выборы в США

Источник:
ТАСС
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Белый дом активно противодействует России и намерен продолжать это делать, так координатор по коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби ответил на заявление российского лидера Владимира Путина.

Ранее Путин в интервью заявил, что Россия готова работать с любым президентом США, которого изберет американский народ, но предпочтительнее Байден, потому что «он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации».

«Я думаю, господин Путин очень хорошо знает, что эта администрация делает, чтобы противостоять российскому злонамеренному влиянию в мире и, конечно, тому, что она делает на Украине», — цитирует ТАСС Кирби.

По его словам, Белый дом снова и снова демонстрирует, «насколько мы хотим оказывать сопротивление тому, что делает Россия, в частности, на Украине, и господину Путину следует просто не вмешиваться в наши выборы».

В том же интервью российский лидер, говоря о проводимой в США предвыборной кампании, подчеркнул, что было бы «некорректно вмешиваться в этот процесс».

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Политика #Мир
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