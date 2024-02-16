Стартовали съемки 24 сезона «Битвы экстрасенсов»

Съемки кастинга на 24-й сезон «Битвы экстрасенсов» начались в Подмосквье 15 февраля, на проект пришли уже известные маги и новички.

В новой «Битве» свои силы попробуют Данила Турецков из реалити-шоу «Сердце Клавы» и таролог из TikTok Эрик, сообщает телеграм-канал Top Magic.

Претендентом на участие в проекте предстоит пройти традиционные задания — угадать, что скрыто за ширмой и найти человека в багажнике.

Премьера 24 сезона «Битвы экстрасенсов» запланирована на 23 марта. Шоу покажут на канале ТНТ.