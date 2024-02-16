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Стартовали съемки 24 сезона «Битвы экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Top Magic

Съемки кастинга на 24-й сезон «Битвы экстрасенсов» начались в Подмосквье 15 февраля, на проект пришли уже известные маги и новички.

В новой «Битве» свои силы попробуют Данила Турецков из реалити-шоу «Сердце Клавы» и таролог из TikTok Эрик, сообщает телеграм-канал Top Magic.

Претендентом на участие в проекте предстоит пройти традиционные задания — угадать, что скрыто за ширмой и найти человека в багажнике.

Премьера 24 сезона «Битвы экстрасенсов» запланирована на 23 марта. Шоу покажут на канале ТНТ.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Когда американец или британец кого то обвиняет в чём то это просто означает что он сам же этим и занимается...

HAAN27

Украина вся как кукла, продалась!!!

Asd10

Правильно. НИ одно. Не будет. Это ты, безграмотный, по Фрейду облажался.

Nik3316

Пусть с начало начнут с восстановления, Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Югославии...не забудут Израилю...