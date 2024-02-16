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Дмитрий Тарасов стал отцом в пятый раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @tarasov23

Бывший футболист Дмитрий Тарасов в пятый раз стал отцом, его жена Анастасия Костенко родила четвертого ребенка, также у спортсмена есть дочь от первого брака.

«Добро пожаловать, сынок! Нет на свете слов, чтобы описать какое это чудо! Мы любим тебя всей нашей большой, дружной и любящей семьей», — написал Тарасов в соцсети под видео из роддома.

Всего у Тарасова пять детей: три дочери и два сына. Помимо новорожденного мальчика, в браке с Костенко родились девочки Милана (10 июля 2018 года) и Ева (5 февраля 2020 года), а также сын Алексей (29 октября 2021 года). В 2009 году родилась перовая дочь Тарасова в браке с Оксаной Пономаренко — Ангелина.

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