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Стали известны герои шестого выпуска шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

Четыре экстрасенса станут героями шестого выпуска проекта «Экстрасенсы. Реванш»: это два брата-вампира, вдова криминального авторитета и грузинская ясновидящая.

Героями нового выпуска реванша станут братья Артемий и Владимир Никара из 19 сезона «Битвы экстрасенов», Николь Кузнецова из 16 сезона и Марьям Циминтия из 20 сезона «Битвы».

Участникам предстоит пройти задание, а оценивать их будет жюри в составе медиума Александра Шепса, ведьмы Виктории Райдос, ведущих Веры Сотниковой и Ильи Ларионова.

Инсайдеры сообщили в соцсетях, что тяжело на испытаниях придется Николь Кузнецовой, которой занизит оценку Шепс.

Шестой выпуск шоу «Экстрасенсы. Реванш» покажут в 19.30 в субботу, 17 февраля, на ТНТ. 

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