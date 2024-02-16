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Сериал «Престиж» вышел в онлайн-кинотеатре Start

Источник:
Sibnet.ru
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Цифровая премьера российского детектива «Престиж» состоялась в видеосервисе Start 15 февраля.

События сериала развиваются в поселке Престиж, где живут чиновники, топ-менеджеры, оперные дивы со своими семьями и прислугой.

Привычное существование поселка прерывает убийство няни семьи Филимоновых. Это заставляет соседей смотреть друг на друга с подозрением и задаться вопросом: так ли безупречны те, кому они доверяют самое дорогое — своих детей.

В ходе расследования, которое начинает «королева местной полиции» Елизавета Егоровна, становится ясно, что свои тайны и мотивы для убийства есть абсолютно у каждого обитателя Престижа.

Главные роли в сериале исполнили Ирина Розанова, Юлия Снигирь, Вера Кинчева, Любовь Толкалина, Анна Уколова, Илья Любимов, Аскар Ильясов, Настасья Самбурская, Ирина Дубцова

Для подписчиков онлайн-кинотеатра доступны первые две серии «Престижа». Всего в детективной комедии восемь эпизодов, новые будут выходить по четвергам. Полностью сериал станет доступен 28 марта.

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