Шпионский детектив «ГДР» вышел в Wink

Сериал «ГДР» из линейки Wink Originals появился стал доступен подписчикам видеосервиса с 16 февраля.

События в сериале разворачиваются осенью 1989 года. СССР трещит по швам. Главный герой — капитан КГБ Нечаев, который возвращается в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную зашифрованную информацию американскому журналисту и, по совместительству, агенту ЦРУ.

Это несложное задание — только завязка большой истории, которая будет развиваться в Берлине. Накануне исчезновения ГДР с политической карты там схлестнутся разведки всего мира, на кону — архивы Штази и судьбы сотен тысяч людей.

Смотреть «ГДР» в Wink

В сериале снялись Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Александр Обласов.

С 16 февраля сериал «ГДР» стал целиком доступен в Wink, а с 26 февраля шпионский детектив начнет выходить на НТВ.