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Шпионский детектив «ГДР» вышел в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «ГДР»

Сериал «ГДР» из линейки Wink Originals появился стал доступен подписчикам видеосервиса с 16 февраля.

События в сериале разворачиваются осенью 1989 года. СССР трещит по швам. Главный герой — капитан КГБ Нечаев, который возвращается в строй после провальной спецоперации. В Москве коллега просит Нечаева проследить за артистами берлинского мюзик-холла: есть подозрение, что кто-то из артистов передаст секретную зашифрованную информацию американскому журналисту и, по совместительству, агенту ЦРУ.

Это несложное задание — только завязка большой истории, которая будет развиваться в Берлине. Накануне исчезновения ГДР с политической карты там схлестнутся разведки всего мира, на кону — архивы Штази и судьбы сотен тысяч людей.

Смотреть «ГДР» в Wink

В сериале снялись Александр Горбатов, Александр Голубев, Евгений Харитонов, Дарья Урсуляк, Татьяна Лютаева, Евгений Кутянин, Геннадий Блинов, Александр Обласов.

С 16 февраля сериал «ГДР» стал целиком доступен в Wink, а с 26 февраля шпионский детектив начнет выходить на НТВ.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Когда американец или британец кого то обвиняет в чём то это просто означает что он сам же этим и занимается...

HAAN27

Украина вся как кукла, продалась!!!

Asd10

Правильно. НИ одно. Не будет. Это ты, безграмотный, по Фрейду облажался.

Nik3316

Пусть с начало начнут с восстановления, Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Югославии...не забудут Израилю...