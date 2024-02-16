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Эксперты перечислили самые популярные пароли россиян

Источник:
«Известия»
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Самими популярными паролями в России в 2023 году стали «123456», «123456789» и «1000000», говорится в исследовании сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

В топ-10 также оказались сочетания «123123qwe», «qwerty» и «Qwerty123». Наиболее распространенными кириллическими комбинациями символов в 2023 году оказались «йцукен», «подружка», «пароль», «12345Е», «ЙЦУКЕН123».

При этом пользователи не просто выбирают простейшие пароли, но применяют одни и те же сочетания для различных сервисов, приводят «Известия» исследование.

Эксперты DLBI проанализировали 200 миллионов учетных записей (пар электронная почта и пароль), попавших в открытый доступ из-за сливов информации в 2023 году.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Когда американец или британец кого то обвиняет в чём то это просто означает что он сам же этим и занимается...

HAAN27

Украина вся как кукла, продалась!!!

Asd10

Правильно. НИ одно. Не будет. Это ты, безграмотный, по Фрейду облажался.

Nik3316

Пусть с начало начнут с восстановления, Ливии, Сирии, Ирака, Афганистана, Югославии...не забудут Израилю...