Эксперты перечислили самые популярные пароли россиян

Самими популярными паролями в России в 2023 году стали «123456», «123456789» и «1000000», говорится в исследовании сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

В топ-10 также оказались сочетания «123123qwe», «qwerty» и «Qwerty123». Наиболее распространенными кириллическими комбинациями символов в 2023 году оказались «йцукен», «подружка», «пароль», «12345Е», «ЙЦУКЕН123».

При этом пользователи не просто выбирают простейшие пароли, но применяют одни и те же сочетания для различных сервисов, приводят «Известия» исследование.

Эксперты DLBI проанализировали 200 миллионов учетных записей (пар электронная почта и пароль), попавших в открытый доступ из-за сливов информации в 2023 году.