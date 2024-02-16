Минобрнауки рекомендовало вузам повысить стипендии

Минобрнауки России направило в российские вузы письмо с рекомендациями закрепить размер двойной академической и социальной стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума», — цитирует ТАСС Могилевского.

Он отметил, что в каждом университете есть свои подходы к стипендии, (университеты пользуются определенной автономией в этом смысле), но государство создает рамки, «эти рамки должны быть именно такие».

По его словам, соответствующее письмо Минобрнауки РФ направило в университеты. Согласно документу, общая сумма академической и социальной стипендий на сегодняшний день не может быть меньше величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ за IV квартал 2022 года, то есть 13 919 рублей.

Отмечается, что при расчете размеров стипендий в 2025-2026 годах вузам необходимо исходить из величины прожиточного минимума на душу населения в 2023-2024 годах соответственно.