Путин назвал лучший танк мира

Президент России Владимир Путин назвал российский танк Т-90М «Прорыв» лучшим в мире на сегодняшний день, но призвал к разработке новой бронетанковой техники.

Путин во время посещения «Уралвагонзавода» отметил, что «часть техники будет уходить», приведя для примера танки Т-62 и Т-72, разработанные в советское время.

«Нам нужна новая современная техника, в том числе такие машины, которые вы делаете, — Т-90 "Прорыв"», — приводит ТАСС слова Путина.

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По его мнению, танк Т-90М «Прорыв» — «лучший танк в мире без всякого преувеличения». «И ребята наши говорят, танкисты, да и противник то же самое признает — лучшая машина в мире», — подчеркнул президент. эту машину «надо развивать», отметил он.

«Надо уже будет думать о новых поколениях техники», — уверен глава государства. По его словам, «инженеры-конструкторы знают, над чем нужно работать, и работают уже сегодня».