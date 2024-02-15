НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Актриса Меган Фокс высмеяла украинок

Источник:
Sibnet.ru
198 3

Американская актриса и модель Меган Фокс пошутила над украинками на своей личной странице в соцсети.

Актриса прокомментировала свою опубликованную фотографию, на которой она позирует в компании двух парней и девушки. Описывая свой внешний вид на этом фото, Фокс заявила, что выглядит как «украинская надувная кукла».

«Хотя в реальности я выглядела как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которых можно купить только в Японии», — пошутила актриса, вызвав множество гневных комментариев подписчиков.

Пользователи обвинили Фокс в издевательстве над украинками и ксенофобии. В ответ актриса заявила, что украинские женщины «горячие», поэтому надувные куклы тоже были бы «горячими».

Еще по теме
Экстрасенс Олег Шепс предложил Егору Криду фит
Собчак решила судиться с НТВ из-за фильма о ней
Иностранные каверы на песню «Мой мармеладный» потерпели крах
Сергей Лазарев обеспечит жильем диско-бабушку из Сыктывкара
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Россия взяла верх над Украиной благодаря «выученным урокам»
Обсуждение (3)
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Топ комментариев

Nik3316

это тем мировым сообществом, которое поставляет кассетные боеприпасы в Украину?

Asd10

"Мировое сообщество" имеет возможность запретить и проконтролировать исполнение, а случае нарушения принять...

mosquito__2010

Когда американец или британец кого то обвиняет в чём то это просто означает что он сам же этим и занимается...

anubis77

А ты зачем снаряды, с почти полутонной БЧ ракеты сравниваешь? Хоть в Википедию заглянул бы.