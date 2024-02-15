Актриса Меган Фокс высмеяла украинок

Американская актриса и модель Меган Фокс пошутила над украинками на своей личной странице в соцсети.

Актриса прокомментировала свою опубликованную фотографию, на которой она позирует в компании двух парней и девушки. Описывая свой внешний вид на этом фото, Фокс заявила, что выглядит как «украинская надувная кукла».

«Хотя в реальности я выглядела как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которых можно купить только в Японии», — пошутила актриса, вызвав множество гневных комментариев подписчиков.

Пользователи обвинили Фокс в издевательстве над украинками и ксенофобии. В ответ актриса заявила, что украинские женщины «горячие», поэтому надувные куклы тоже были бы «горячими».