Началось серийное производство Lada Vesta с китайским вариатором

Серийный выпуск Lada Vesta с китайским вариантом и 122-сильным мотором 1.8 EVO стартовал на АвтоВАЗе.

«Со слов людей, тестировавших такой вариант Vesta, связка двигатель-КПП работает отлично, без дерганий и пинков. Разгон тоже хороший. С каждым днем таких автомобилей будут выпускать все больше, запас двигателей накоплен приличный», — пишет инсайдерский паблик AvtogradNews.

Отмечается, что серийные машины пойдут в дилерскую сеть для последующей реализации. Стоимость новинки официально пока не объявлялась, однако «двухпедальная» Lada Vesta будет ожидаемо дороже версии с механикой.

По предварительным данным, официальная премьера и одновременный старт продаж Lada Vesta с вариатором состоится 11 марта.