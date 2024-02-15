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Верховный суд отклонил иск Бориса Надеждина

Источник:
РИА Новости
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Верховный суд отклонил иск Бориса Надеждина, который оспаривает требования Центризбиркома к сбору подписей для регистрации кандидатом на выборах президента. Теперь политик намерен обратиться в Конституционный суд.

Надеждин подал два иска в Верховный суд, после того как ему отказали в регистрации кандидатом. Первый касался нормы Центризбиркома, по которой списки сборщиков подписей должен заверять нотариус определенного региона.

По словам политика, комиссия признала недействительными подписи, собранные в Москве у жителей других регионов сборщиками, которые были зарегистрированы не в регионе проживания подписанта. ЦИК счел претензии необоснованными.

Центризбирком отказал в регистрации Борису Надеждину 8 февраля. Комиссия признала недействительными больше 9 тысяч подписей в поддержку, при этом достоверными посчитали больше 95 тысяч.

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