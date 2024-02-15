Первую систему планет-изгоев нашли в космосе

Астрономы из Национальной радиоастрономической обсерватории нашли в туманности Ориона необычную систему, которая состоит из двух свободно плавающих в космосе планет. Долгое время считалось, что каждая планета должна вращаться вокруг звезды.

Система из планет-изгоев Фото: © Gemini Observatory/Jon Lomberg

Планеты-изгои свободно плавают в космическом пространстве, однако до недавнего времени ученым не попадались системы, которые полностью состоят из таких космических объектов. Теперь этот пробел закрыт, говорится в статье исследователей, опубликованной на сайте NRAO.

Система под названием JuMBO 24 является бинарной — две массивные планеты размером с Юпитер активно взаимодействуют друг с другом и притягиваются друг к другу, вращаясь по определенным орбитам.

Ученые отмечают, что открытие бросает вызов существующим теориям формирования звезд и планет. Интересно, что планеты являются радиодвойниками, чья светимость в радиодиапазоне практически идентична, при этом ее мощность значительно выше, чем у коричневых карликов.