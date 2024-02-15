Зеленский приказал «ослепить» российскую армию

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал «ослепить» армию России, лишив ее возможности эффективного использования беспилотников.

«Надо внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств поражения», — заявил Зеленский на совещании с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса, передает «Страна.ua».

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат ранее признал, что Россия применяет беспилотные летательные аппараты, обладающие высокой степенью защиты от используемых ВСУ средств радиоэлектронной борьбы.

Аналитики отмечают, что массированное использование беспилотных летательных аппаратов российской армией дает ей преимущество на поле боя. При этом Россия постоянно наращивает возможности своего беспилотного флота.