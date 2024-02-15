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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Власти сообщили о множестве жертв после удара ВСУ по Белгороду

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские военные обстреляли Белгородскую область из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир», говорится в сообщении Минобороны России.

«По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения», — написал губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале.

По его словам, в Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях. В пяти многоквартирных домах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий.

«Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены», — сообщили в Минобороны России.

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