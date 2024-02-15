Подсчитана стоимость восстановления Украины

Для восстановления экономики Украины, пострадавшей в ходе двухлетнего конфликта с Россией, потребуется 486 миллиардов долларов, следует из подсчета Всемирного банка, ООН, Еврокомиссии и украинского правительства.

Прямой ущерб от боевых действий оценивается в 152 миллиарда долларов. Наиболее пострадавшими отраслями признаны ЖКХ, транспорт, торговля, промышленность, энергетика и сельское хозяйство, говорится в документе, опубликованном на сайте ООН.



При этом 486 миллиардов долларов планируется потратить в течение десяти лет. 17% должно быть направлено на жилищное строительство, 15% — на транспорт, 14% — на торговлю и промышленность, 12% — на сельское хозяйство, 10% — на энергетику.

Официальный Киев считает, что главным ресурсом для восстановления Украины должна стать конфискация российских активов, замороженных на Западе. Россия полагает, что такие действия будут незаконными и повлекут серьезные последствия для мировой финансовой системы.