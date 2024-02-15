Зафиксирован резкий рост утечек данных из российских банков

Рекордное количество персональных данных клиентов утекло из российских организаций финансового сектора в 2023 году. По данным компании InfoWatch, в свободном доступе оказались более 170 миллионов записей.

По сравнению с 2021 годом число украденных данных увеличилось в 57 раз, следует из отчета. В прошлом году число утечек было меньше в 3,2 раза. Отмечается, что как правило, украденные данные размещались в открытом доступе.

46,9% утечек пришлось на банки, потерю данных также допускали микрофинансовые организации, платежные сервисы, криптовалютные биржи, традиционные биржи, инвестиционные компании и другие участники финансового рынка.

Аналитики связывают стремительный рост утечек с активизацией организованных хакерских групп, действующих по большей части с политическими мотивами. Главными задачами хакеров, являются подрыв психологическое давление на финансовые организации и запугивание клиентов.