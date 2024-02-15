Венгрия заблокировала новый пакет санкций ЕС против России

Венгрия заблокировала новый, 13-й пакет санкций Евросоюза, направленный против сотен физических и юридических лиц из России и других стран, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Венгрия была единственной на встрече послов стран Евросоюза, кто выступил против новых ограничительных мер в отношении России и ее партнеров, рассказали газете источники.

По данным издания, на этот раз Венгрия воспротивилась санкциям, направленным против азиатских компаний. Речь идет о трех компаниях из Китая, а также об одной — из Индии, уточнили источники.

Обсуждение 13-го пакета санкций против России Евросоюз начал в середине января. ЕС намерен их ввести ко второй годовщине начала специальной военной операции на Украине.