РЖД предложили радикальные санкции за нарушение ПДД на переездах

Российские железные дороги предложили привлекать водителей, нарушающих правила проезда железнодорожных переездов, к уголовной ответственности и наказывать лишением свободы, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.

Скорректируют статью 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), приводит «Коммерсантъ» пояснения пресс-службы РЖД. Уголовная ответственность вводится за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий. Максимальное наказание — два года решения свободы.

Также предлагается ужесточить в два раза административную ответственность по статье 12.10 КоАП, которая применятся при выезде на переезд при запрещающем сигнале светофора. Например, минимальный срок лишения прав составит шесть месяцев.

По данным РЖД, в 2023 году число инцидентов на ж/д переездах с нарушившими ПДД водителями выросло на 12% по сравнению с 2022 годом, 54 человека погибло.

Ответственность за нарушения на переездах уже была ужесточена три года назад по инициативе Минтранса. Штраф, применяемый в качестве альтернативного наказания лишению прав, был увеличен с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, также была отменена скидка 50% при его оплате.