НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

РЖД предложили радикальные санкции за нарушение ПДД на переездах

Источник:
Sibnet.ru
289 0

Российские железные дороги предложили привлекать водителей, нарушающих правила проезда железнодорожных переездов, к уголовной ответственности и наказывать лишением свободы, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.

Скорректируют статью 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), приводит «Коммерсантъ» пояснения пресс-службы РЖД. Уголовная ответственность вводится за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий. Максимальное наказание — два года решения свободы.

Также предлагается ужесточить в два раза административную ответственность по статье 12.10 КоАП, которая применятся при выезде на переезд при запрещающем сигнале светофора. Например, минимальный срок лишения прав составит шесть месяцев.

По данным РЖД, в 2023 году число инцидентов на ж/д переездах с нарушившими ПДД водителями выросло на 12% по сравнению с 2022 годом, 54 человека погибло.

Ответственность за нарушения на переездах уже была ужесточена три года назад по инициативе Минтранса. Штраф, применяемый в качестве альтернативного наказания лишению прав, был увеличен с 1 тысячи до 5 тысяч рублей, также была отменена скидка 50% при его оплате.

Еще по теме
Российских водителей завалили «письмами счастья»
Новые светофоры начали тестировать в России
Наказание за сокрытие номера автомобиля ужесточат
Льготников освободят от оплаты ОСАГО
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Шольц высмеял интервью Путина
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Обсуждение (0)
О самом главном
Идеи подарков: почему надо поздравлять с 14 февраля
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Шольц высмеял интервью Путина
41
Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах
28
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
26
Россия взяла верх над Украиной благодаря «выученным урокам»
26
Чехия призвала ввести бессрочный запрет на выдачу виз россиянам