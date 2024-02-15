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Песков отверг обвинения России в планах по ядерному оружию в космосе

Источник:
ТАСС
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, уловкой Белого дома.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что проведет брифинг в Конгрессе для обсуждения «угрозы национальной безопасности страны». Телеканал ABC сообщил, что «некая угроза нацбезопасности» может быть связана с планами Москвы разместить ядерное оружие в космосе.

«Я никак не могу это прокомментировать. Давайте дождемся этого брифинга, будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег [Украине], это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — цитирует ТАСС Пескова.

Как со ссылкой на чиновников отметила газета The New York Times, речь идет пока только о потенциальных планах России и этот проект «еще находится в стадии разработки». Поэтому такие планы не представляют серьезной угрозы ни США, ни их союзникам, отметили источники.

По данным газеты, слова об угрозе США могут использовать, чтобы убедить Конгресс одобрить помощь Киеву.

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