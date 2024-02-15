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Стало известно имя ведущей «Фабрики звезд» на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Регины Тодоренко

Регина Тодоренко будет вести новую, возрожденную «Фабрику звезд», которую покажут на ТНТ.

Тодоренко сама начинала свой творческий путь с «Фабрики звезд», она участвала во втором сезоне украинской версии шоу.

«Для меня, конечно же, это шоу основополагающее. И не скрою, что я мечтала быть ведущей этого проекта! Поэтому, когда мне пришло приглашение от канала ТНТ на эту роль, я очень сильно обрадовалась!» — рассказала Тодоренко в интервью The Voice.

Ведущая отметила, что очень хорошо понимает и чувствует тех ребят, которые придут на проект, потому что сама однажды испытывала это.

Наставниками телепроекта станут певцы Сергей Жуков и Сергей Шнуров. Дата премьеры новой «Фабрики звезд» пока не сообщается.

Проект «Фабрика звезд» выходил на Первом канале с 2002 по 2007 годы и с 2011 по 2012 годы. В 2017 году «Фабрику звезд» сняли на канале «Муз ТВ», а в 2023 году о возрождении проекта объявил канал ТНТ.

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