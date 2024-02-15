Обнажившуюся девушку Тимати сравнили с Ириной Шейк

Девушка рэпера и бизнесмена Тимати Валентина Иванова опубликовала в соцсети фотографии топлес, а подписчики отметили ее схожесть с моделью Ириной Шейк.

Валентина Иванова опубликовала фото из самолета с кроватью. Девушка сфотографировалась в теплых носках, но с обнаженной грудью.

«Дамы и господа, с вами говорит капитан корабля. Рады приветствовать вас на борту нашего самолета, выполняющего рейс по маршруту Москва-Влюбленно. Мы ожидаем небольшую турбулентность на пути к нашему пункту направления. Командир корабля желает вам приятного полета», — написала она.

Подписчики отметили в комментариях, что она очень похожа на модель Ирину Шейк. Другие пошутили над ее комплектом одежды. «Главное ноги держать в тепле», — пошутил один их подписчиков девушки.