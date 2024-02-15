НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США обвинили Россию в планах разместить ядерное оружие в космосе

Источник:
ТАСС
186 1

Американские власти утверждают, что у России могут быть планы размесить ядерное оружие в космосе и именно с этим может быть связана некая угроза национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

Речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников, приводит ТАСС материал канала. «Это очень тревожный и деликатный вопрос», — сказал один из собеседников ABC.

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тернер ранее заявил, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности».

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что 15 февраля проведет брифинг для нескольких ключевых законодателей в Палате представителей Конгресса для обсуждения якобы имеющейся угрозы национальной безопасности страны.

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что не видит причин для «публичной тревоги».  

Еще по теме
Трамп пообещал после переизбрания добиться мира на Украине
Путин выбрал из Байдена и Трампа
Песков назвал неправдой готовность Путина заморозить конфликт с Киевом
Дмитрий Киселев превратился в модного критика и разнес Макрона
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Шольц высмеял интервью Путина
Солдаты ВСУ объяснили решение перейти на сторону России
Обсуждение (1)
Картина дня
Путин выбрал из Байдена и Трампа
Трамп пообещал после переизбрания добиться мира на Украине
Подоходный налог призвали отменить для людей с низкой зарплатой
Дмитрий Киселев превратился в модного критика и разнес Макрона
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
44
Шольц высмеял интервью Путина
41
Путин отказался участвовать в предвыборных дебатах
26
Россия взяла верх над Украиной благодаря «выученным урокам»
26
Чехия призвала ввести бессрочный запрет на выдачу виз россиянам
26
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку