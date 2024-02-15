США обвинили Россию в планах разместить ядерное оружие в космосе

Американские власти утверждают, что у России могут быть планы размесить ядерное оружие в космосе и именно с этим может быть связана некая угроза национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

Речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников, приводит ТАСС материал канала. «Это очень тревожный и деликатный вопрос», — сказал один из собеседников ABC.

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Майк Тернер ранее заявил, что распространил среди законодателей «информацию, касающуюся серьезной угрозы национальной безопасности».

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что 15 февраля проведет брифинг для нескольких ключевых законодателей в Палате представителей Конгресса для обсуждения якобы имеющейся угрозы национальной безопасности страны.

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что не видит причин для «публичной тревоги».