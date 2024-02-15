Подоходный налог предложили отменить для людей с низкой зарплатой

Фракция ЛДПР разработала законопроект, предусматривающий отмену уплаты налога на доход для граждан, чья зарплата ниже 30 тысяч рублей в месяц.

«Мы видим, с какой скоростью растут цены в магазинах, тарифы ЖКХ, как дорожают лекарства. <...> Достаточно простого расчета, чтобы понять, что при зарплате в 30 тыс. рублей в месяц человек, заплатив за квартиру, купив продукты и самые необходимые вещи, остается без копейки, живет от зарплаты до зарплаты», — приводит ТАСС слова лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

По его словам, «вычитать ежемесячно 13% из его и без того низкого дохода просто бесчеловечно». «Освободив россиян с зарплатой ниже 30 тысяч рублей в месяц от уплаты налога, мы действительно облегчим их положение», — отметил Слуцкий.

Согласно законопроекту, предлагается освободить от налогообложения доходы работников, если размер ежемесячной оплаты труда не превышает 30 тысяч рублей, а сумма всех доходов за год составляет не более 360 тысяч рублей.