Трамп пообещал после переизбрания добиться мира на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на
второй срок будет добиваться того, чтобы Украина начала мирные переговоры с
Россией.
Советники Трампа обсуждают вопрос о том, как посадить за
стол переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира
Зеленского, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, угроза прекратить военную помощь Киеву может
вынудить Зеленского начать переговоры.
Трамп также намерен, в случае переизбрания, сократить обязательства США перед некоторыми странами НАТО. Если эта инициатива будет реализована, она
может разрушить альянс, считают эксперты.