Трамп пообещал после переизбрания добиться мира на Украине

Бывший президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться того, чтобы Украина начала мирные переговоры с Россией.

Советники Трампа обсуждают вопрос о том, как посадить за стол переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, угроза прекратить военную помощь Киеву может вынудить Зеленского начать переговоры.

Трамп также намерен, в случае переизбрания, сократить обязательства США перед некоторыми странами НАТО. Если эта инициатива будет реализована, она может разрушить альянс, считают эксперты.