Путин выбрал из Байдена и Трампа

Джо Байден для России предпочтительнее в качестве президента США, чем Дональд Трамп, заявил глава государства Владимир Путин.

«Он (Байден) человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Путин также прокомментировал сообщения об ухудшающемся здоровье Байдена. Президент отметил, что последний раз встречался с ним три года назад, и «тогда уже говорили о том, что он недееспособный», но он «ничего подобного не видел».

«Ну да, он подглядывал в свою бумажку. Я, честно говоря, подглядывал в свою. <...> Но то, что он где-то, выходя из вертолета, ударился головой об этот вертолет — ну а кто у нас не ударялся где-нибудь головой? Пусть первый бросит в него камень», — сказал Путин.