Российские космонавты испытают систему получения воды из мочи

Российские участники 70-й экспедиции на МКС проведут испытание новейшей системы регенерации воды из мочи. В будущем такой комплекс будет иметь важное значение для межпланетных миссий.

Новая российская система регенерации испытывается в рамках эксперимента «Сепарация». Она представляет собой установку регенерации воды методом вакуумной дистилляции с двухфазными средами.

В деле ее испытают космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. По оценкам разработчиков, вода после всех циклов переработки будет не только чистой, но и полезной — с добавлением необходимых минералов.

Стоит отметить, что метод получения воды из отходов был впервые опробован еще в 1975 году в рамках экспедиции «Салюта-4». Тогда «напиток» оценили космонавты Георгий Гречко и Алексей Губарев.

Однако с тех пор технология непрерывно совершенствовалась. Сейчас российская установка получения воды из урины и конденсата атмосферной влаги в условиях орбитальной космической станции позволят обеспечивает потребности космонавтов в воде на 75%.