Россия выбрала диапазоны для 5G

Россия начнет развертывать связь 5G в диапазоне 4,4–4,99 ГГц, это стало известно из новой таблицы распределения полос радиочастот, утвержденной правительством.

Теперь этот диапазона частот необходимо освободить его от радиооборудования, несовместимого с сотовой связью. После этого правительство должно будет разработать условия и правила для их распределения с помощью конкурсов и аукционов, пишут «Известия».

Затем этот диапазон может быть распределен между операторами мобильной связи. При этом изначально операторы настаивали на использовании диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, поскольку он используется во многих странах мира.

Однако в России более удобные частоты уже заняты радиооборудованием силовых ведомств. Участники рынка отмечают, что развитие сетей на частотах 4,4–4,99 ГГц будет более затратным, так как мировые производители телекоммуникационного оборудования этот диапазон не поддерживают.