НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Россия выбрала диапазоны для 5G

Источник:
Sibnet.ru
290 0

Россия начнет развертывать связь 5G в диапазоне 4,4–4,99 ГГц, это стало известно из новой таблицы распределения полос радиочастот, утвержденной правительством.

Теперь этот диапазона частот необходимо освободить его от радиооборудования, несовместимого с сотовой связью. После этого правительство должно будет разработать условия и правила для их распределения с помощью конкурсов и аукционов, пишут «Известия».

Затем этот диапазон может быть распределен между операторами мобильной связи. При этом изначально операторы настаивали на использовании диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, поскольку он используется во многих странах мира.

Однако в России более удобные частоты уже заняты радиооборудованием силовых ведомств. Участники рынка отмечают, что развитие сетей на частотах 4,4–4,99 ГГц будет более затратным, так как мировые производители телекоммуникационного оборудования этот диапазон не поддерживают.

Еще по теме
Назван опасный день недели с высокой активностью кибермошенников
Сервис для онлайн-регистрации бизнеса заработает в России
Число поддельных сайтов в Рунете за год выросло втрое
Хакеры устроили атаку с помощью умных зубных щеток
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
47352
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
14021
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
12845
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
14665
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
24278
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
43631
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
16145
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
16378
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
19342
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
34604
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Загадка со спичками стала популярной в Сети
Удар «Искандерами» превратил украинский полигон в мясорубку
Российские военные получили терминалы Starlink
Шольц высмеял интервью Путина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

А ведь все эти люди могли жить, любить, работать и строить своё будущее и будущее своих семей, будущее...

Uynachalnica

А Артемовск входит в эту ипотечную зону, или там Авдеевка?

Peperz

Ни разу за все время не учавствовал.

Qprovessional

Хорошо что в Иркутске оставляют уже 12% налогов, а 88% забирают, мы очень рады что где то запускают почти...